Emekli olacaklara verilecek tazminat ne zaman ödenmeli?

SORU: Çalışan personelden emekli olacaklara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince verilecek tazminatın ödeme zamanın ne zaman?



CEVAP: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin D bendinde, "(A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara, yedek astsubaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, emeklilik süreci personelin dilekçesi ile başlayıp ilgili makamın onayından sonra Sosyal Güvenlik Başkanlığınca aylık bağlanmasıyla sonuçlanan işlemler bütünüdür. Yetkili makamın onayından önce ilgili personelin emeklilik talebinden vazgeçebileceği hususu da yerleşik yargı kararlarında açıkça vurgulanmıştır.

Bu itibarla, emekli olacaklara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince verilecek tazminatın ilgililerinin emekli oldukları tarihte ödenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. .