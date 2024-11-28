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Giriş Tarihi: 28.11.2024 15:28

TÜİK 4/B'li 10 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında (TÜİK) çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası  doğrultusunda, 2024 KPSS (B grubu) KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde 7 temizlik görevlisi, 2 aşçı ile 1 teknisyen olmak üzere toplamda 10 sözleşmeli personel alınacak. Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

TÜİK 4/B’li 10 sözleşmeli personel alacak

TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum, 7 temizlik görevlisi, 2 aşçı, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Adaylar başvurularını, bugünden itibaren 9 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacak.

Süresinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak, her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca, birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecek. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde, mezuniyet tarihi önce olan, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya (yaşı büyük) öncelik tanınacak.

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TÜİK 4/B'li 10 sözleşmeli personel alacak
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