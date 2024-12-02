Emekli yeniden memuriyete dönmek isterse belli bir süreye tabi mi?

SORU: Kendi isteği ile emekliye ayrılanların tekrar memuriyete atanmalarında, 657 sayılı Kanunun 97'nci maddesinde çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında zorunlu olan bekleme sürelerine tabi olur mu? Kendi isteğiyle emekliye ayrılan kişinin tekrar göreve başlayabilmesi için 6 aylık bekleme süresini doldurmasının gerekli mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesinde, memuriyeti sona erdiren haller arasında, istek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılmada düzenlenmiştir. Daha sonra aynı Kanunun 93 üncü maddesi ile de emeklilerin yeniden hizmete alınmaları mümkün kılınmıştır. Ayrıca 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde de çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında zorunlu olan bekleme süreleri belirtilmiş olup, emekliye ayrılanların tekrar memuriyete dönmeleri hususunda süre bakımından bir kısıtlama getirilmemiştir.

Bu itibarla, bir göreve yeniden atama talebinde bulunan kişinin herhangi bir bekleme süresine tabi olmaksızın 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi gereğince, atanabileceği değerlendirilmektedir.