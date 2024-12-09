Karayolları 5 müfettiş yardımcısı alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9'uncu derecede boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sözlü Sınavı sonuçlarına göre, üniversitelerin ilgili fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümü mezunları arasından iki (2), hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından üç (3) olmak üzere toplam beş (5) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Kurumca yapılacak Giriş Sözlü Sınavı sonucunda, her bölüm için ayrılan müfettiş yardımcısı kontenjanından daha az sayıda adayın sınavı kazanması halinde, kullanılmayan kontenjan Sınav Kurulu Kararı ile sınav kapsamındaki diğer bölüm mezunları için kullanılabilir.

1-GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1.1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan şartları taşımak,

1.2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ilgili fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümü ile Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

1.3-Sağlık durumunun seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olduğunu/sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğunu başvuru esnasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden beyan etmek,

1.4-Giriş sınavının yapıldığı yılın (2025 yılında yapılacaktır) Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1990 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir.)

1.5-ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS A Grubu) sonuçlarına göre: İnşaat Mühendisliği mezunu adaylar için KPSS-P2 puan türünden, hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu adaylar için KPSS-P48 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak, (Başvuran adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.)

1.6-Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması,

1.7-Adli sicil yönünden engel durumunun bulunmadığını başvuru esnasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden beyan etmek,

1.8-Başvuru tarihi itibariyle; son beş yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS/e-YDS) İngilizce dilinden asgari 60 (Altmış) ya da dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer düzeyde puan aldığını gösterir belge sahibi olmak.

2-SINAVIN BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

2.1-Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapacaklardır.

Başvurular 09.12.2024 tarihinde başlayıp, 20.12.2024 Cuma günü saat 23:59 da sona erecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular, başvuru şartlarını taşımayan ve yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2.2-Başvuruda bulunacak adayların, kimlik, askerlik, mezuniyet bilgileri ile KPSS sonuçları sistem üzerinden otomatik aktarılacak olup, bilgileri gelmeyen, bilgilerinde eksik veya hata olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadır.

2.3-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini "pdf" ya da "jpeg" formatında "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

2.4-Başvuru sırasında bir adet vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. (Vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekir.)

2.5-Adaylar, kendi el yazılarıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak, Kariyer Kapısı üzerinde yer alan ilgili bölüme yükleyecektir.

2.6-Kariyer kapısı üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar başvuru işlemlerinin, tamamlanıp tamamlanmadığını, kontrol etmelidirler. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

3.1-Başvuruda bulunan adaylardan KPSS puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının Beş (5) katı sayıda aday sınava çağırılacaktır. Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.

Genel Müdürlüğümüzce yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listesi (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve (https://www.kgm.gov.tr) internet adreslerinden ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

3.2-Adaylar başvuru bilgilerini, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava katılabileceklerdir.

3.3-Müfettiş yardımcılığı sınav tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (https://www.kgm.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

4-GİRİŞ SINAVININ KONUSU, ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

4.1-Giriş sınavı 21/22/23 Ocak 2025 tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:14/A Çankaya/ANKARA adresinde sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

4.2-Sözlü sınav, Makam Onayı uyarınca oluşturulacak Sınav Kurulunca yapılacaktır.

4.3-Adaylar, sınav salonuna girerken, yanlarında cep telefonlarını bulundurmayacak veya kapalı tutacaklardır.

4.4-Sözlü Sınavda adaylar;

a)Öğrenim dalındaki alan bilgi düzeyi(50 puan)

b)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan),

c)Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği (10 Puan),

d)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e)Genel yeteneği ve genel kültürü (10 Puan),

f)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan),

Yönlerinden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

5-SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Adaylara Sınav Kurulu Başkan ve Üyelerinin her biri bir not verir, bu notların ortalaması alınarak en yüksek nottan başlanılarak sözlü sınav sonuç listesi oluşturulur. Sözlü sınav başarı notu en az 65 puandır. Sözlü sınavda başarılı olan adayların KPSS puanı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamaları alınır. En yüksek nottan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi düzenlenir ve Sınav Kurulunca imzalanır. Sınav notunun eşitliği durumunda yabancı dil puanı üstün olana sıralamada öncelik verilir.