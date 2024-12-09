Kültür ve Turizm Bakanlığı 29 uzman yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 29 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapacağını açıkladı. Son başvuru tarihinin 30 Aralık olduğu ifade edildi.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 29 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alınacaktır.

I- SÖZLÜ SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

c) İlanda yer alan kadrolar çerçevesinde ilgisine göre en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının;

1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2. Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak.

3. İktisat, İşletme ve Maliye bölümlerinden mezun olmak.

4. Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmak.

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında;

KTU.YRD.1- Hukuk Fakültesi mezunları için,

a) KPSS P4 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 12 (on iki))

KTU.YRD.2- Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için,

a) KPSS P34 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'B' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 5 (beş))

KTU.YRD.3- İktisat, İşletme ve Maliye bölümü mezunları için,

a) KPSS P28 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'B' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 8 (sekiz))

KTU.YRD.4- Kamu Yönetimi bölümü mezunları için,

a) KPSS P29 puan türünden en az 80 (seksen) puan almak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 'B' düzeyinde puan aldığını belgelemek ya da (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge) (Alınacak personel sayısı; 4 (dört)); kaydıyla, müracaat edenlerin KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; sayısının öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı 4 (dört) katı aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)