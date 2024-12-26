Sözleşmeliden kadroya geçenler dikkat!

SORU: 7433 sayılı Kanunla Devlet memuriyetine geçirilen sözleşmeli personel hakkında 657 sayılı Kanun çerçevesinde hastalık iznine ilişkin sürelerin hesabında mezkûr Kanunun 105 inci maddesi uyarınca verilecek 18 aylık izin süresinin başlangıcı nasıl tespit edilmeli? Hastalık iznine ilişkin sürelerin hesabında sadece memur iken verilen hastalık izin sürelerinin mi dikkate alınması yoksa sözleşmeli statüde çalışmakta iken kullanılan hastalık izin sürelerinin mi dikkate alınması gerekir?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 5.12.2024 tarihli ve E-74073113-045.02-265801 sayılı görüş yazısında, "Bu itibarla, mezkûr Kanun hükmünde belirtilen hastalık iznine ilişkin sürelerin hesabında sadece memur iken verilen hastalık izin sürelerinin dikkate alınması, sözleşmeli statüde çalışmakta iken kullanılan hastalık izin sürelerinin bu süreye dâhil edilmemesi icap ettiğinden, uygulamaya yönelik olarak söz konusu personelin memuriyete ataması yapıldıktan sonra aldığı hastalık raporunun esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesi ile Devlet memuriyetine geçirilen personel hakkında mezkûr Kanunun 105 inci maddesi uyarınca verilecek 18 aylık izin süresinin başlangıcının söz konusu personelin memuriyete ataması yapıldıktan sonra aldığı hastalık raporunun esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.