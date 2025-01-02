Devlet Demiryollar İşletmesi Genel Müdürlüğü 204 Makinist İlanı

Devlet Demiryollar İşletmesi Genel Müdürlüğü İşyerlerine Makinist İşçi Olarak 204 İşçi alınacak. İşte detaylar...

TCDD Taşımacılık A.Ş., farklı işyerlerinde istihdam edilmek üzere 204 sürekli işçi (makinist) alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, İŞKUR üzerinden 23 Aralık 2024 – 27 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular yalnızca İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak ve adaylar ilan edilen işgücü taleplerinden yalnızca birine başvurabilecek. Son başvuru tarihi itibarıyla ilgili okul bölümlerinden mezun olmak şartı aranıyor.

Nihai listede yer alan adaylar İŞKUR tarafından tarafımıza iletildikten sonra evraklarını www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilecek tarihte şahsen teslim edecek, evrakları kabul edilenler aynı tarihlerde sözlü sınava alınacak.

Gerekli Belgeler

Adayların başvuru sürecinde aşağıdaki belgeleri eksiksiz hazırlaması gerekiyor:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi

Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muafiyet belgesi)

Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

İş Talep Bilgi Formu (TCDD'nin web sitesinde yayınlanacak)

Başvuru Formu (TCDD'nin web sitesinde yayınlanacak)

Tren Makinisti MYK Belgesi (11UY0035-4)

KPSS sonuç belgesi (20 Eylül 2024 tarihli)