İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü 15 sözleşmeli personel ilanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden yapılan açıklamada ilana yönelik detaylara yer verildi. İşte tüm şartlar ve detaylar...

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Enstitümüzün aşağıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere " Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde 2 (b) kapsamında 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuracak adayların;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,

- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca çalıştırılacağı birime göre yaptırılacak "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" ya da "arşiv araştırması" sonucunun olumlu olması,

- Lisans mezunları için 2024-KPSS grubu KPSS P3, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olması,

- Son Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması, (06.01.1989 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)

- Erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

- Görevini yerine getirmede engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması şarttır

- 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

edilemezler." hükmü kapsamında bulunanlar ve 26.04.2020 tarihinden sonra 399 sayılı KHK'nin 3/c maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmış olanlar başvuruda bulunamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmaz, göreve başlamasına müteakip tespiti halinde ise görevleri ile ilişikleri kesilir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca isimlerinin birleştirilmesi sonucu içeriği aynı fakat adı farklı programlardan diploma almış önlisans mezunlarının, programlara ilişkin eşdeğerliğe dair mezun oldukları Yükseköğretim Kurumundan alacakları yazıyı Kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ,SÜRESİ VE BELGELERİ

- Başvurular, e-Devlet üzerinden "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 23 Aralık 2024 - 6 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların atama yapılmak üzere ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER AÇIKLAMALAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2024 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

- Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

- İlan edilen pozisyon sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir.

- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

- KPSS 'de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet notu yüksek olana, bunların da eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.

- Alıma ilişkin tüm duyurular www.iyte.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin tüm bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabileceklerdir.

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

- Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen aksamalar sebebiyle geç yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuran adaylara aittir.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Enstitümüzün İzmir ili dışında teşkilatı bulunmadığından "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca sözleşmeli personelin başka bir ile naklen tayini mümkün değildir.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

- Enstitümüz ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

* Enstitümüz birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerinde çalıştırılacaktır.