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Giriş Tarihi: 2.1.2025 11:42 Son Güncelleme: 2.1.2025 11:42

Ticaret Bakanlığına 14 kimyager alınacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek adaylar arasından Kimyager unvanlı 14 personel alımı yapılacak. Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

Ticaret Bakanlığına 14 kimyager alınacak
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, kimya, biyokimya, kimya mühendisliği, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya, kimya ve süreç mühendisliği lisans programı ya da YÖK tarafından bunlara denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun 14 kimyager alınacak.

Başvurular 3-14 Şubat 2025 döneminde dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar, belirlenen illerin tamamına istek sıralarına göre tercihte bulunabilecek.

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday alımı yapılacak.

Başvurular sonucu belirlenen asıl ve yedek aday listesi Bakanlığın internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu adresinden görüntüleyebilecek.

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Ticaret Bakanlığına 14 kimyager alınacak
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