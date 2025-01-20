Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 25 sözleşmeli personel ilanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), farklı unvanlarda 25 sözleşmeli personel alımı yapıyor. KPSS şartı bulunan alımlarda, başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

PERSONEL ALIM DETAYLAR

BAİBÜ, sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Üniversitenin Bolu Gölköy Kampüsü başta olmak üzere Seben, Yeniçağa ve Mengen Meslek Yüksekokulları ile Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde görev alacak 25 personel için başvuru süreci başladı. Adayların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile değerlendirileceği alım sürecinde, en az 50 KPSS puanı şartı aranıyor. Ayrıca, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

BAİBÜ personel alımı başvuruları, e-Devlet üzerinden "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların, başvurularını 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar tamamlamaları gerekiyor.

İlanda yer alan unvanlar şu şekilde:

Büro personeli

Temizlik görevlisi

Şoför

Koruma ve güvenlik görevlisi

Sağlık teknikeri (tıbbi görüntüleme – radyoloji, diş protez)

Teknisyen

Farklı alanlarda istihdam edilecek bu personeller, üniversitenin çeşitli kampüs ve fakültelerinde görev yapacak.

Başvurular için gerekli şartlar

BAİBÜ'nün sözleşmeli personel alımı için başvuru yapacak adayların taşıması gereken şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

2022 veya 2023 KPSS'den en az 50 puan almış olmak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Özel şartlar ve unvanlara göre değişen ek kriterler, ilan metninde detaylı olarak açıklanıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ YAKLAŞIYOR

Başvurular 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Adayların, gerekli belgeleri eksiksiz tamamlayarak başvurularını zamanında yapmaları büyük önem taşıyor.

Üniversite bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı'na giriş yaparak başvurularını hızla tamamlayabilirler.