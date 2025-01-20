Üsteğmen kamu kurumlarına hangi unvanda naklen geçebilir?

SORU: Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde üsteğmen olarak görev yapmakta iken istifa ederek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında kamu kurumlarına naklen atanmak isteyenler sınavsız ve genel hükümler kapsamında hangi kadroya atanabilir?

CEVAP: Personel mevzuatında; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde teğmen rütbelerinde (teğmen, üsteğmen) görev yapanların şef ve bu düzeydeki diğer kadrolara sınavsız ve genel hükümler çerçevesinde atanabileceğine ilişkin görüşler yerleşik hale gelmiştir.

Bu itibarla, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde üsteğmen olarak görev yapmakta iken istifa ederek 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında sınavsız ve genel hükümler çerçevesinde şef kadrosuna atanabilmesi hususunun İdarelerin takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.

