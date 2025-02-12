Grafik tasarım bölümü mezunlarına ilave bir derece verilir mi?

SORU: Güzel Sanatlar Fakültesi grafik tasarım bölümü mezunu olup grafiker kadrosunda çalışan memurun 657 sayılı Kanunun 36/A-2 maddesi hükmünden yararlanması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 maddesinde, "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece," hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 17.11.1986 tarihli ve 19284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 86/11158 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, "Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu) ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunlarının, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinin 2 nci fıkrası kapsamına dahil edilmesi; Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşüne dayanan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 10/10/1986 tarihli ve 30837 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 36 ncı maddesinin (G) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/10/1986 tarihinde kararlaştırılmıştır." denilmiştir.

Bu itibarla, grafiker kadrosunda görev yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu olan memurun 657 sayılı Kanunun 36/A-2 maddesi hükmünden yararlanmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.