Memurluktan çıkarılanlar yeniden memuriyete dönebilir mi?

SORU: Devlet Memuru olarak görev yapmakta iken memurluğu sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birini kaybetmesi nedeniyle 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında memurluğu sona eren personelin, mezkur Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrolarına yeniden atanması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında, "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;" hükmü yer almaktadır.

Öte yandan; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 27.2.2025 tarihli ve E-74073113-010.99-278023 sayılı görüş yazısında, "657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında atama yapılabilmesi için sözkonusu personelin kendi isteği ile memurluktan çekilmesi veya anılan Kanun hükümleri uyarınca çekilmiş sayılması gerekmekte olup memurluğu sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birini kaybetmesi nedeniyle memurluktan çıkarılanlar söz konusu madde kapsamına girmemektedir." ifadesi yer almaktadır.

Bu itibarla, memur olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında memurluğu sona eren personelin, anılan Kanunun 92 nci maddesi kapsamında memur kadrolarına atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.