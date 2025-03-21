Memur adaylar için KPSS puanları ne kadar süre ile geçerli?

SORU: 2024 yılında Yapılan Kamu Personel Seçme sınavı B grubu kadrolar için sınav sonuçları ne kadar süreyle geçerli?

CEVAP: 657 sayılı Kanunun 50'nci maddesinin birinci fıkrasında, "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır."hükmü uyarınca memur olma için memuriyet sınavlarına girmek şartı bulunmakta olup; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin KPSS'nin geçerlilik süresi düzenleyen 11 inci maddesinde " KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder " hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, KPSS sınavı 2 yıl geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam etmektedir.