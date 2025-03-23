İşçi mesai saatleri dışında özel ders verebilir mi?

SORU: Kamu Denetçiliği kurumu, mesai saatleri dışında özel ders vermek isteyen işçilerle ilgili tavsiye kararı verdi. Sürekli işçi statüsünde çalışan kişinin özel güvenlik kurslarında , uzman eğitici olarak ders verebilmesinin sağlanmasına karar verdi. Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

CEVAP: Kamu denetçiliği kurumu, işçilerin mesai saatleri dışında iş yapan işçilerle ilgili önemli bir karara imza attı. Kamu denetçiliği Kurumunun verdiği kararda kamu denetçiliği kurumuna başvurudan bulunan güvenlik görevlisi kararda ; " Sürekli işçi olarak güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, asli görevini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında İçişleri Bakanlığına bağlı özel güvenlik kurslarında 45 günde bir düzenlenen eğitimlerde İlk ve Acil Yardım dersi vermek için görev almak istediğini, bu sebeple Kurumuna yazılı olarak başvuru yaptığını, ancak Bireysel İş Sözleşmesi'nde yer alan hüküm belirtilerek talebine olumsuz cevap verildiğini ifade etmiş ve asli görevinin yanında özel güvenlik kurslarında eğitim verilmesinin sağlanmasını talep etmiştir.Kamu Denetçiliği kurumu; 30.01.2025 tarihli ve E: 2024/9881 sayılı Kararında, Sürekli işçi statüsünde çalışan başvuranın, özel güvenlik kurslarında 45 günde bir düzenlenen eğitimlerde İlk ve Acil Yardım dersi verme talebinin yeniden değerlendirilmesi ve gerekli denetimlerin yapılarak başvuranın, özel güvenlik kurslarında uzman eğitici olarak ders verebilmesinin sağlanmasına Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Şehir Hastanesi Başhekimliğine tavsiyede bulunulmasına karar verildi.