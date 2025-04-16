Geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için aranılan şartlar neler?

SORU: Geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için nasıl müracaat edilir? Geçici iş göremezlik ödemeleri ne kadar? Geçici iş göremezlik ödeneğinin bankaya aktarılıp aktarılmadığını nasıl öğrenebilirsiniz? Geçici iş göremezlik ödemeleri nereden yapılmakta?

CEVAP:

HASTALIK SİGORTASININ KAPSAMINDA BULUNAN SİGORTALILAR KİMLERDİR?

4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar

Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler,

Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri,

İntörn öğrenciler,

Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar

hastalık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara 5510 sayılı Kanuna göre hastalık sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

Hastalık Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?

Hastalık sigortasından sigortalıya, hastalık hali nedeniyle çalışmaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİ NE KADARDIR?

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

gerekmektedir.

SİGORTALILIK NİTELİĞİ NE ZAMAN SONA ERER?

Hastalık halinde sigortalılık niteliği;

Sigortalının Kanuni ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini,

Diğer hallerde ise hizmet akdinin sona erdiği tarihi veya terk tarihini,

takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır.

Sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten sonra hastalık hali nedeniyle alınan istirahat raporlarına, ilk istirahat raporu ya da devam raporu olup olmadığına bakılmaksızın geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILMAKTADIR?

Geçici iş göremezlik ödenekleri anlaşmalı banka şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN BANKAYA AKTARILIP AKTARILMADIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip sigortalılar "İş Göremezlik Ödeme" durumlarını ve ödenen miktarı, https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine tıklayarak sorgulayabilirler.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN NASIL MÜRACAAT EDİLİR?

4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e-ödenek programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır.

4/a sigortalılarının istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının işverenlerince Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Ancak 4/a sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması şartı aranmaz. İlgili raporun çalışılmadığına dair bildiriminin yapılacağı son tarih geçmesine rağmen bildirimin yapılmaması durumunda ve kişi adına söz konusu ayda 30 gün prim bildirilmemişse gerekli işlemler yapılarak sigortalının hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği ödenerek, anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde hesaba aktarılır.