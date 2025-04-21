İş arayanlar dikkat!

SORU: İşe girebilmek için iş arayan kaydını nasıl oluşturulur? İŞKUR kayıtlarının geçerlilik süreleri ne kadardır? Özel sektör iş ilanlarına nasıl başvurabilirsiniz? İŞKUR kayıtlarının geçerlilik süresi ne kadar?

CEVAP: İŞKUR'a kayıt yaptırmak istemeniz halinde TC kimlik numaranızı gösteren bir belge ile İŞKUR birimlerine şahsen başvurabilir ya da www.iskur.gov.tr üzerinden internet aracılığı ile iş arayan kaydınızı "üye ol" bağlantısına tıklayarak veya "kısayollar" bölümünden "sistem / iş arayan üyeliği" bağlantısına tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Üyelik sırasında, TC Kimlik numaranızı bilmiyorsanız, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) sitesinden (üyelik ekranındaki bağlantıyı takip ederek) bulabilirsiniz. Girmiş olduğunuz kimlik bilgileri kimlik paylaşım sisteminde doğrulanacaktır. Cep telefonu, elektronik posta adresi gibi iletişim bilgilerinizi ve belirlediğiniz şifreyi girerek kullanıcı kaydınızı tamamlamış olursunuz ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

Öncelikle kaydınızı yaparken tercih etmiş olduğunuz e-mail adresi veya cep telefonu numaranızın doğruluğundan emin olmalısınız. Bu bilgilerin doğru olduğundan emin iseniz en yakın İŞKUR birimi ile şahsen veya telefonla bağlantı kurarak onay numaranızı alabilir ve "hesap etkinleştirme" işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR kaydının geçerlilik süresi ne kadar?

İŞKUR kayıtlarının aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren 12 aydır. Bu sürenin sonunda aktif kayıtların pasife alınması sistemimiz tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Pasife alınmış olan kayıtlarınızı internet üzerinden veya kuruma şahsen başvurmak suretiyle aktife alabilirsiniz.

İş ilanlarına nasıl başvurabilirsiniz?

İş arayan girişi yaptığınızda "bana uygun işler" bağlantısına tıklayarak ulaştığınız ekrandan, özgeçmişinizde girmiş olduğunuz bilgilere göre, size uygun olan açık işleri listeleyebilirsiniz. Açılan sayfada "ara" komutuna tıkladığınızda, size uygun işler sistemden sorgulanmış olacaktır. Çıkan listede, işgücü istemi numarasına tıkladığınızda, işgücü isteminin detaylı bilgisine ulaşabileceksiniz. İşgücü istemini inceledikten sonra, aynı sayfada "başvur" komutunu kullanarak iş başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru tamamlandıktan sonra, işlemin tamamlandığına ilişkin bir mesaj verilir.

Başvurunuzun durumunu takip etmek için ise İŞKUR sitesinde, "başvurularım" adımını kullanabilirsiniz.