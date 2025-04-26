Ücret garanti fonundan kimler yararlanabilir?

Ücret garanti fonu, işverenin, konkordato ilan etmesi, iflası veya işveren için aciz vesikası alınması nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde işçilerin üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile oluşturulmuş bir fondur.

ÜCRET GARANTİ FONUNA BAŞVURU NASIL YAPILMALI?

Mücbir sebepler hariç şahsen başvuru yapılması gerekmekte

1- Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi,

2- İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düştüğünü Gösteren Belge;

ÜCRET GARANTİ FONUNDAN YARARLANMAK İÇİN TALEP EDİLEN BELGELER NELER?

İşveren Hakkında Aciz Vesikası Alınması durumunda; İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı,

İşverenin İflası Durumunda; mahkemece verilen iflas kararı veya iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge,

İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge,

İşveren Hakkında Konkordato İlan Edilmesi durumunda; mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge, işçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren İşçi Alacak Belgesi,

ÜCRET GARANTİ FONUNDAN YARARLANMA KOŞULLARI NELER?

Ücret garanti fonundan yararlanabilmek için;

• Sigortalı olarak çalıştığınız bir döneme ait ücret alacağınızın bulunması,

• İşvereninizin, ödeme güçlüğüne düşmüş olması,

• Ücret alacağınızın, ödeme güçlüğüne düşme tarihinden önce oluşmuş olması,

• Ödeme güçlüğüne düşme tarihinden önceki son bir yıl içinde bir gün dahi olsa o işyerinde çalışmış olmak,

gerekmektedir.

ÜCRET GARANTİ FONUNUN ÖDENME MİKTARI NASIL HESAPLANMAKTA?

Ücret garanti fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan ücret alacakları kadar ödeme yapılmaktadır. Ücret garanti fonu kapsamında yapılan ödemeler asgari ücretin 7,5 katını aşamaz

ÜCRET GARANTİ FONU ÖDEMELERİ NASIL YAPILMAKTA?

Başvuru sahipleri İŞKUR'a başvurduktan sonra İŞKUR gerekli araştırmayı yaparak ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme gerçekleştirilir.



İlgililerin ödemeleri, İşkura bildirilen Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, Banka Hesap numaraları (IBAN) bulunmaması durumunda ise PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır. Kimlik bilgileri ile IBAN numarasının uyuşmadığı veya IBAN numarasının hatalı olduğu durumlarda ödeme İşsizlik Sigortası Fonu emanet hesabına iade edilmekte. Bu durumda emanet hesaba iade olan tutarlar için İŞKURA başvurulması gerekmektedir.