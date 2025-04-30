Memura giyecek yardımı nasıl ödenecek?

SORU: Teknik hizmetler sınıfında görev yapmakta olan personele giyecek yardımının ödenme şekli nasıl? Memura giyecek yardımının ayni ve nakdi verilmesinin şartları neler

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Giyecek yardımı" başlıklı 211 nci maddesinde, "Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur." hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğin, 1 inci maddesinde, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükmü, 2 nci maddesinde, "Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile bu Kanunun ek geçici 21 inci maddesinde belirtilen personel ve diğer kanunlarda giyecek yardımı konusunda 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunan personel hakkında uygulanır." hükmü, 3 üncü maddesinde, "2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar. Giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, bu yardımdan memurlar gibi yararlanırlar." hükmü, 4 üncü maddesinde, "Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz. Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden ölçüsüne göre kurumca diktirilir..." hükmü, 11 inci maddesinde, "Kurum ve kuruluşlar, verilecek giyim eşyalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına göre karşılarlar." hükmü, Ek 1 inci maddesinde, "Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (…) (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) ve (24) numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümün (3) ve (4) numaralı sıraları hariç olmak üzere, personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli, 11 inci madde uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınmak suretiyle nakden ödenir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görev yapan personel için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte; Mezkûr Yönetmeliğin "II SAYILI CETVEL SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL" başlıklı ekli cetvelin "Teknik Hizmetler Sınıfı" altında yer verilen alanlarda çalışan personel verilecek giyim yardımına yer verilmiştir. 2 Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 12.03.2025 tarihli ve 4 Sıra Nolu Genelgesinde, "... 3) Yönetmeliğe ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan "Nakdi Olarak Yapılacak Giyecek Yardımına İlişkin Azami Birim Fiyat Listesi" Ek 2'de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır. Ancak, ilgili personele daha önce nakdi giyecek yardımı kapsamında verilmiş olan bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yenisi için ödeme yapılmayacaktır... 5) Nakdi olarak yapılacak giyecek yardımı gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmak suretiyle ilgili personele ödenecektir..." açıklaması yer almaktadır.

Bu itibarla, anılan Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde giyecek yardımının ayni olarak verilebilecek personel sayılmış bunların dışında kalan personele giyecek yardımının nakdi olarak ödenebileceği hüküm altında alınmış olup bu çerçevede teknik hizmetler sınıfında yer alan personelin giyecek yardımı almaya hak kazandığı durumlarda verilecek giyecek yardımının mezkûr Genelge hükümlerine uygun olarak nakden ödenebileceği değerlendirilmektedir.