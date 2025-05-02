Doktor öğretim üyesi belediyelere naklen atanabilir mi?

SORU: Devlet üniversitesinde doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan personelin belediyede bir kadroya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74'üncü maddesi kapsamında naklen atamasının yapılması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 74 üncü maddesinin son fıkrasında, "13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hükmü, 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, bir Devlet üniversitesinde doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan personelin 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında Belediyelere naklen atamasının mümkün olduğu, bu personelin mezkûr 92 inci maddesi kapsamında da atanabileceği değerlendirilmektedir.