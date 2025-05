Şirket aracına kesilen trafik cezasını kim ödeyecek?

SORU: Şirketin aracını kullanırken şirket aracına kesilen trafik cezasını işveren mi işçi mi ödeyecek? Şirket aracına kesilen trafik cezasını işveren işçinin maaşından kesebilir mi?

CEVAP: 4857 sayılı İş Kanununun "Ücret ve ücretin ödenmesi" başlıklı 32 inci maddesinde; " Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri veya üçüncü kişileri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.

İşçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.

Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.

İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.

Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç, ücret ödemesi yapılamaz.

Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır." hükmü; 34 üncü maddesinde ise " Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şirket aracına kesilen trafik cezalarının, işçinin rızası olmadan maaşından kesilemeyeceğine hükmetti. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi E: 2017/13342 K: 2019/16167 sayılı kararında ; "Satış temsilcisinin kullandığı şirket aracına yazılan trafik cezalarının işçinin maaşından kesildiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Davacı, davalıya gönderdiği ihtarname ile ödenmeyen 2012 yılı Temmuz ayı ücretini talep etmiş aynı talebini dava konusu etmiştir. Dosyadaki belgelerden Temmuz ayı itibariyle davacının 600 lira kapatılmamış avansı olduğu, bu nedenle Temmuz ayında ödenmesi gereken ücretten 600 lira avans mahsubu yapılmıştır.

Ancak davacının şirkete ait aracı kullanırken sebep olduğu trafik para cezaları nedeniyle davalı şirket tarafından ödenmek zorunda kalınan tutarların davacı işçinin açık muvafakati olmadan re'sen mahsubu yoluna gidilmesinin mevzuata aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."denilmektedir.

Ayrıca; İşçinin ücretinden kesinti yapılabilmesi ancak toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilen sebeplerin varlığı halinde mümkündür. Bu nedenle, sözleşmede hükmün bulunmadığı hallerde, çalışanın kullandığı araç için düzenlenen trafik cezaları işçinin maaşından kesilemez.

Bu itibarla; İşçi şirketin aracını şirketin işinde kullanırken araca kesilen trafik cezasını kendisi ödemek zorunda değil. İşveren karşılamak zorunda. İşverenin trafik cezalarını işçiden kesebilmesi için işçiden yazılı onayını almak zorunda. Trafik cezaları işçinin açık rıza ve muvafakati olmaksızın, aylık ücretten kesilemez ve mahsup edilemez.