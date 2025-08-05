Kaza geçirirseniz hastane masrafları SGK’dan

Trafik kazası sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmet bedelleri Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde SGK tarafından karşılanmaktadır. Acil hallerde Kurum ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmet sunucuların da başvurulabilir.

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİ KİM ÖDEYECEK?

2918 sayılı Kanunun "Sağlık hizmet bedellerinin ödenmesi" başlıklı 98 inci maddesinde "

Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarının % 15'ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer. Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu söz konusu tutarı % 50'sine kadar artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Bu madde çerçevesinde sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından ödenecek meblağın süresinde ödenmemesi halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

Sigorta şirketleri ve Güvence Hesabından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılacak meblağın belirlenmesi ve ödenmesi ile sağlık hizmetleri için teminat sağlanan sigortaların tespiti ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Trafik kazası sebebiyle Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarınca gerçekleştirilen tedavi giderleri bakımından, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığına yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenir." hükmü yer almaktadır. Sözkonusu hüküm çerçevesinde ; Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

PRİM BORCU OLANLARDA YARARLANABİLİYOR.

Prim borcu olup genel sağlık sigortasından faydalanmayan kişilerin trafik kazası nedeniyle almış oldukları sağlık hizmetlerine ait bedeller Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde SGK tarafından karşılanmaktadır.

ÖZEL HASTANEDE TEDAVİ OLANLARIN ÜCRETLERİNİ KİM KARŞILAYACAK?

Trafik kazası sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmet bedelleri Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde SGK tarafından karşılanmaktadır. Acil hallerde Kurum ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmet sunucuların da başvurulabilir.

SGK İLE ANLAŞMASI OLMAYAN YERLERDE TEDAVİYİ KİM KARŞILAYACAK?

Acil hallerde SGK ile sözleşmesiz de olsa tüm sağlık hizmet sunucularınca verilen sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanır. Trafik kazasına bağlı ilk başvuru sözleşmesiz bir sağlık hizmet sunucusuna oldu ise burada devam eden tedaviler SUT ve ekleri esas alınarak SGK tarafından karşılanacaktır. Ancak bu süre 6 ayı geçemez.

ÖZEL HASTANEDEN İLAVE ÜCRET ALINACAK MI?

Trafik kazalarına bağlı sağlık giderleri kişilerin genel sağlık sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği usul esaslarına göre SGKca karşılanmaktadır. Trafik kazasına bağlı acil hal durumu sona erdikten sonra, kazazede sağlık hizmet sunucusu tarafından acil halinin sona erdiği ile ilgili olarak bilgilendirilir. Tedaviyi devam ettirmek isteyenler için Sonrasında Kurumla sözleşmeli, vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum kuruluşlarınca SGK tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla ilave ücret alınabilmektedir. Sağlık Uygulama Tebliğinde ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri haller ve kişiler tanımlanmıştır.

%100 KUSURLU OLANLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİ KİM KARŞILAYACAK?

Trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetleri kazadaki kusur oranına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda SGKca karşılanmaktadır. Kusur oranı kazazedeye sağlık hizmeti sunulmasını etkileyen bir husus değildir.