Yüksek lisans bitiren memurun intibakı nasıl yapılacak?

SORU: Devlet memurları yüksek lisans bitirirse intibakı nasıl yapılacak? Yüksek lisans bitiren memurlara kaç kademe verilecek?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, "... 9 – Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. ... d) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde yükseköğretim "Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür." şeklinde; yüksek lisans ise, "(Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir." şeklinde tanımlanmıştır. 657 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen "üst öğrenimi bitirenler" ibaresinden ilkokul üzerine ortaöğretim, ortaöğretim üzerine ön lisans veya lisans eğitiminin anlaşılması gerekmektedir. Nitekim mezkûr 36 ncı maddenin "Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri" belirlenmesinde ilkokul, ortaöğretim, ön lisans ve lisans eğitimleri temel alınmış olup, yüksek lisans ve doktora eğitimini bitirenlere ise kademe/derece verilmesi öngörülmüştür.

Bu itibarla, memurun yüksek lisans diploması alması nedeniyle ancak ilave bir kademe hakkından yararlanabileceği değerlendirilmektedir.