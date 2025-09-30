Kalfalık belgesine istinaden memur teknisyen kadrosuna atanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, "... C) 1 - Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde, "Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara "teknisyen"... Unvanı verilir. Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır." hükmü bulunmaktadır.

SONUÇ : Bu itibarla, 3795 sayılı Kanun hükmü çerçevesinde memurun kalfalık belgesi ile ustalık belgelerine dayanılarak teknisyen unvanını kullanamayacağı değerlendirilmektedir.