Emekli olacak memurlar dikkat!

SORU: Emekli olacaklar dikkat! Emekli olmak istediğiniz ayın 15 inden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesi verirseniz o ayın maaşını iade edecek misiniz?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164 üncü maddesinde, "Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. ..." hükmü yer almaktadır. Bu madde hükmünde yer alan "aybaşı" ibaresinden her ayın 15'inin anlaşılması gerekmekte olup ayın 15'inde maaş alarak emekli olanlardan ise o aya ait peşin ödenen aylığın geri alınmayacağı da açıkça hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer." hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, Devlet memuru olarak görev yapmakta iken ayın 15 inden geçerli olmak üzere emekli olan bir personele aylığının ödenmesi ve ilgilinin 15 inde emekli olduğu dikkate alınarak ödenen bu aylığın geri alınamayacağı değerlendirilmektedir.