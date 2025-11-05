Tarih bölümü mezunları, sanat tarihçisi pozisyonunda sözleşmeli olarak istihdam edilebilir mi?

CEVAP: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde, "... Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 2.7.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde, sanat tarihçisi kadrolarına atanabilmek için "fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olma" şartı getirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.4.2008 tarihli ve 10762 sayılı yazısında, "Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Programından mezun olanların Sanat Tarihçisi unvanını kullanmalarına karar verilmiştir." denilmiştir.

Ayrıca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 8.4.2009 tarihli ve 10599 sayılı yazısında, "Üniversitelerin Sanat Tarihi Bölümü ve/veya Anabilim Dalı programı'ndan mezun olanların Sanat Tarihçisi olduğu, Arkeoloji kadrolarına atamalarda ise Arkeoloji Bölümü ve/veya Arkeoloji Anabilim Dalı Programı'ndan mezun olmuş Arkeolog unvanlı adayların atanmalarının uygun olduğuna karar verilmiştir." ifadesi yer almaktadır.

Bu itibarla, sanat tarihçisi kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle istihdam edileceklerin fakültelerin sanat tarihi bölümlerinden mezun olması gerektiği değerlendirilmektedir.