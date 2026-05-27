KPSS’den 70 Puan Alanlar Dikkat! İBB 75 Memur Alımı Yapacak

Alımlar; sağlık teknikeri, bilgisayar işletmeni ile inşaat, harita, endüstri, makine, elektrik-elektronik, bilgisayar ve çevre mühendisliği kadrolarında gerçekleştirilecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

İlana göre;

3 sağlık teknikeri,

4 bilgisayar işletmeni,

22 inşaat mühendisi,

10 harita/geomatik mühendisi,

4 endüstri mühendisi,

10 makine mühendisi,

10 elektrik-elektronik mühendisi,

6 bilgisayar mühendisi,

6 çevre mühendisi alımı yapılacak.

Mühendis kadrolarına başvuracak adaylardan ayrıca YDS'den en az (D) düzeyinde İngilizce puanı veya buna denk kabul edilen belge isteniyor.

Bilgisayar işletmeni kadrosuna başvuracak adayların ise Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olması veya mezun oldukları okulda bilgisayar dersi gördüklerini belgelemeleri gerekiyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular 22 Haziran 2026 ile 28 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Elektronik başvuru dışında herhangi bir yöntem kabul edilmeyecek.

Başvuru sırasında adaylardan kimlik belgesi, diploma, KPSS sonuç belgesi, biyometrik fotoğraf ve bazı kadrolar için yabancı dil belgesi ile sertifika istenecek.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

İBB memur alımı için adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavlar 13 Temmuz 2026 ile 30 Temmuz 2026 tarihleri arasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavda adaylara;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli idareler mevzuatı,

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi konularından sorular yöneltilecek.

BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılacak sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Başvurusu kabul edilen adayların sınav yeri ve tarih bilgileri ise 6 Temmuz 2026 tarihinde İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör