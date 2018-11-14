Ailenin güçlendirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında ailenin güçlendirilmesi, sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

İmza öncesinde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kendileri için çok önemli bir bakanlık olduğunu belirtti.

DİNİ REHBERLİK BÜROLARI

Diyanet İşleri Başkanlığının özellikle ailenin korunması konusuna çok önem verdiğini ifade eden Başkan Erbaş, 81 ilde ve 400'e yakın ilçede müftülüklere bağlı aile ve dini rehberlik büroları bulunduğunu, buralarda aile bireyleri için rehberlik ve eğitim hizmeti verildiğini söyledi.

Başkan Erbaş, "Rehberlerimiz, aile içerisinde çıkabilecek problemlerin engellenmesi veya ortaya çıkan problemlerin çözüme kavuşturulması noktasında gayret ediyorlar. Aile milletimizin en önemli müessesi olduğu için aile sağlam olduğu zaman toplum da sağlam kalır" dedi.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, iki bakanlığın birleşmesiyle kadınlara, çocuklara, engellilere, şehit yakınlarına ve gazilere hizmet verildiğini hatırlattı.

Bu protokolle aile içi eğitim ve aileleri güçlendirme programının artırılacağını dile getiren Selçuk, kayıt dışı istihdam ve çalışma hayatına ilişkin önemli çalışmalar yapılacağına işaret etti.

Başkan Erbaş ve Bakan Selçuk'un imzaladığı protokol ile; ailenin kurulması, aile yapısının ve değerlerinin korunması, ailenin güçlendirilmesi, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemler hakkında toplumun duyarlı kılınması, toplumun sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kesimlerinin yaşadıkları sorunlara ve bu kapsamda sunulan koruyucu ve önleyici sosyal hizmetlere yönelik bilinç ve farkındalıklarının artırılması ile sosyal ve manevi destek hizmetlerini güçlendirmeye yönelik ortak çalışmalar yapılarak problemlerin çözümüne katkı sağlanması amaçlanıyor.

İmzalanan protokol çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yürüteceği çalışmalardan bazıları şu şekilde;

Aile içi iletişimin artırılması, aile bireylerinin sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi, koruyucu ailelik gibi konularda toplumda bilinç ve duyarlılık sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapmak,

Kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele, töre cinayetleri gibi konularda ortak çalışmalar yapmak.

Çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, çocuğa yönelik şiddetle mücadele, çocuklara yönelik sanal ve gerçek tehlikeler, erken yaşta evlilikler gibi konularda toplumsal bilinç ve duyarlılığın arttırılması amacıyla içeriğinin ortaklaşa belirlendiği çalışmalar yapmak.

Afet ve acil durumlar başta olmak üzere olağanüstü hallerde bireylere ve gruplara sağlanan psiko-sosyal ve manevi destek çalışmalarını ortak yürütmek.

Kurum bakımı altında olan engelli bireylerin, yaşlı, kadın ve çocuk ile şehit yakını ve gazilerin belirlenecek kriterler çerçevesinde umre organizasyonlarına katılımını sağlamak.