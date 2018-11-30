MEB, 594 öğretmeni yurt dışında görevlendirecek

MEB tarafından yayınlanan kılavuzun detayları aşağıdaki gibidir;

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuzun uygulanması Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından uygun bulunmuştur. Sınava başvuran adaylar kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılır. Sınavla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Millî Eğitim Bakanlığı internet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular tebliğ hükmündedir.

Başvuru Tarihleri 2-16 Ocak 2019

Mesleki Yeterlilik Sınavı Tarihi ve Saati 17 Şubat 2019, 10.00

Sınav Ücreti 110,00 TL

Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları 1 Mart 2019

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