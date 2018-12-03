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Kamuya 70 bin personel alınacak!

Geçtiğimiz eylül ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kanalıyla okulların temizliği, bakım ve onarımı için () kapsamında 80 bin kişiyi iş sahibi yapmıştı. Şimdi de aynı program kapsamında kamuya 2019’da 70 bin işçi alınacağı açıklandı.

Giriş Tarihi: 3.12.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 17:27
Kamuya 70 bin personel alınacak!

Geçtiğimiz eylül ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kanalıyla okulların temizliği, bakım ve onarımı için () kapsamında 80 bin kişiyi iş sahibi yapmıştı. Şimdi de aynı program kapsamında kamuya 2019'da 70 bin işçi alınacağı açıklandı.

Kamuya alınacak işçiler, çevre temizliği, altyapı yenilenmesi, park düzenlemesi, ağaçlandırma, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması gibi işlerde çalışacak.

Peki programa kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar!

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Kamuya 70 bin personel alınacak!
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