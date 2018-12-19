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'tan emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren flaş açıklama!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş açıklamalar. , işsizlik fonu sigortası ve emeklilikte yaş sınırına takılanlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 17:12
Bakan Selçuk'tan emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren flaş açıklama!

İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin bütün işlemlerin ilgili kanuna göre yapıldığını belirten Selçuk, "Şu anda 127 milyar liralık bir fonumuz var." dedi.

Bütün bu yatırımların, fonların değerlendirmesinin İŞKUR Yönetim Kurulu aracılığıyla TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, Bakanlık temsilciği ve Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerinin olduğu, şeffaf bir ortamda yapıldığını söyleyen Selçuk, "İşsizlik Sigortası Fonu aynı zamanda Sayıştay denetiminden bağımsız değil. Aynı zamanda bağımsız denetim kuruluşları tarafından da 3 aylık dönemler halinde de denetleniyor." diye konuştu.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARI İLGİLENDİREN AÇIKLAMA

"Emeklilikte yaşa takılma"nın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut." dedi.

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Bakan Selçuk'tan emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren flaş açıklama!
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