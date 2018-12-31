Evlenenler dikkat! Çeyiz yardımı arttı

Yuvalar artık devlet katkısıyla kuruluyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı getiren uygulama ilgi görürken, sistemden ilk ödemeler de 2019 yılı içerisinde başlıyor. Ancak gençleri ilgilendiren bir gelişme daha yaşanacak, devlet katkısı artacak. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı Ocak'ta yeniden değerleme oranı kadar yükselecek. Halen 7 bin 500 lira olan devlet katkısı üst sınırı Ocak'ta yüzde 23.73 yeniden değerleme oranıyla birlikte 9 bin 279 lira 75 kuruşa çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 18 bin 560 liralık katkı alabilecek.

İşte çeyiz hesabında yeni tutarlar:

* Aylık ödemede alt sınır 125,48 liradan 155,26 liraya, üst sınır bin 254 lira 87 kuruştan bin 552 lira 65 kuruşa çıkacak.

* Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2018 yılı için azami 18 bin 822 lira 94 kuruşa kadar para yatırabiliyordu. 2019'da hesap açanlar bir defada 23 bin 289 lira 62 kuruş yatırabilecek.

* Üst sınır tutarları, Ocak'ta artacak. Buna göre; düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 6 bin 210, 48-59 ay arası olanlar 6 bin 986, 60 ay ve üzeri olanlar 9 bin 279 liraya varan devlet katkısı alabilecek. 5 yılda 37 bin 119 lira biriktiren 9 bin 279 liralık en üst tutardaki devlet katkısını alabilecek.

Vade Devlet katkısı oranı Mevcut azami katkı tutarı Yeni azami katkı tutarı

36-47 ay % 10 5.019,45 TL 6.210,57 TL

48-59 ay % 15 5.646,89 TL 6.986,90 TL

60 ay ve üstü % 25 7.500,00 TL 9.279,75 TL

BUNLARA DİKKAT!

* Hesabın 24 yaşını doldurmadan önce açılması gerekiyor.

* Aylık ödeme planını seçenlerin 1 dönem içinde 3 defadan fazla ödemeyi aksatmaması şart.

* Hesap bakiyesini asgari ödeme tutarının altına düşürmemek kaydıyla yılda 2 defa birikimden çekebilme hakkı var.

* Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınacak.

* Devlet katkısı alabilmek için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgelerle bankaya başvurmak gerekiyor.