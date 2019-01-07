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Altıncı belli oldu!

Altıncı belli oldu! Altıncı YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecek

Giriş Tarihi: 7.1.2019 11:59
Altıncı YÖKDİL sınavı tarihi belli oldu!

YÖK tarafından yapılan açıklama;

Altıncı YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Sınav başvuruları 30 Ocak 2019 - 8 Şubat 2019 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında , elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Almanca Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacaktır .

Altıncı YÖKDİL Sınavına; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik kadro başvuruları ve akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

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Altıncı YÖKDİL sınavı tarihi belli oldu!
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