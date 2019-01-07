Altıncı YÖKDİL sınavı tarihi belli oldu!

YÖK tarafından yapılan açıklama;

Altıncı YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 14.00'de, tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Sınav başvuruları 30 Ocak 2019 - 8 Şubat 2019 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında , elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Almanca Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacaktır .

Altıncı YÖKDİL Sınavına; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim; TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik kadro başvuruları ve akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.