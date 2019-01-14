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akademik personel alacak!

alım için ilan yayınladı.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 11:46
Atılım Üniversitesi akademik personel alacak!

Atılım Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alımı yapacak. Yayınlanan ilanda yer alan detaylar şu şekilde;

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili "Dekanlıklara" şahsen iletmeleri gerekir.

Eleman Sayısı: 5

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 14.01.2019

Başvuru Süresi: İlanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün.

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