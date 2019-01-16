Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > Evdeki gündelikçi ve bakıcının primi devletten

Evdeki gündelikçi ve bakıcının primi devletten

Ev işlerinde çalıştırdığınız gündelikçi ve bakıcıları sigorta yaptırmayı unutmayın. 10 günden çok çalıştırdığınız yardımcılarınız için yatıracağınız primleri devlet karşılıyor. 959 lira kazanabilirsiniz… İşte ödemeler ve haklar ile ilgili diğer detaylar.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 16:24
Evdeki gündelikçi ve bakıcının primi devletten

Evimize gelen gündelikçiler, ya da bahçe işlerinde, hasta veya bakımında çalıştırdığımız bakıcılar sizi işveren haline getiriyor. Bu da bu insanların sosyal güvenlik çatısı altına almanız anlamı taşıyor. Evinizde çalıştırdığınız gündelikçi haftada bir gün bile gelse onu sigorta yapmanız gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu işlemleri kolaylaştırmış durumda. Cep telefonunuzdan yapacağınız birkaç işlemle sigortayı kolayca başlatabilirsiniz. Bunun için bu tür işlerde çalışanları ikiye ayırmak lazım. 10 günden fazla çalışanlar ve 10 günden az çalışanlar için sigorta işlemleri de farklı uygulanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evdeki gündelikçi ve bakıcının primi devletten
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN