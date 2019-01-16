Evdeki gündelikçi ve bakıcının primi devletten

Evimize gelen gündelikçiler, ya da bahçe işlerinde, hasta veya çocuk bakımında çalıştırdığımız bakıcılar sizi işveren haline getiriyor. Bu da bu insanların sosyal güvenlik çatısı altına almanız anlamı taşıyor. Evinizde çalıştırdığınız gündelikçi haftada bir gün bile gelse onu sigorta yapmanız gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu işlemleri kolaylaştırmış durumda. Cep telefonunuzdan yapacağınız birkaç işlemle sigortayı kolayca başlatabilirsiniz. Bunun için bu tür işlerde çalışanları ikiye ayırmak lazım. 10 günden fazla çalışanlar ve 10 günden az çalışanlar için sigorta işlemleri de farklı uygulanıyor.



