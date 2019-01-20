Bakan Selçuk'tan flaş yöneticilik sınavı açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 7'de yayımlanan Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Karne notunun önemli olduğunu ancak çocuk için "karnesi iyiyse iyidir, kötüyse kötüdür" denkleminin kurulmaması gerektiğini dile getiren Selçuk, hayata dokunmayan bir çocuğun bütünsel anlamda gelişmeyeceğini kaydetti.

Çocuğun "ders çalış" baskısıyla karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bastırdığınız bir şey başka bir taraftan olumsuz bir şey olarak tekrar çıkacak. Çocuk bu süre zarfında hayatı tanımak ve sosyalleşmek, kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda derinlik kazanmak gibi bir çabanın içerisindeyse asıl eğitim bu. Çocuk orada derinleşirse sabrı, dirayeti, azmi artar. Hayatta lazım olan enerjiyi biriktirir. Kendisine anlamsız gelen konularla zorunlu olarak yapması istenen şeylerle uğraştığında yaptığı iş daha da anlamsız hale gelmeye başlar ve okul açılmadan soğur. Çocuğun sosyal alanda gelişmemesi karnesi ne kadar iyi olursa olsun onun hayat başarısına hizmet etmiyor."

Selçuk, kilit faaliyetin kitap okumak olduğunu belirterek, kitap okuyan çocukların her zaman yaşamda fark attığını kaydetti.