Sabah Memurlar'a gelen soruları cevapları!

Soru: SGK emeklisyim. 2000 sonrası emekliler için intibak yasası çıkacak mı? (Ayhan Yanık)



Cevap: İntibak milyonlarca emeklinin beklentisi. Nu konuda bazı girişimler oldu. 2000 öncesinde çıkartılmıştı ancak sonrası için henüz bir yasa çalışması yok. zor bir iş. Umarız olur.

Soru: 3000tl maaşım var sigorta asgari ücretten yatırıyorlar. Haftalık 45 saat üzerinde çalışıyorum ne yapmalıyım? (Numan Keskin)

Cevap: Gerçek maaşı bordrora gösterilmeyenlerin kayıpları büyük. çünkü tazminattan emekli maaşına, işsizlik maaşından iş göremezlik ödeneğine kadar birçok konuda haksızlık yaşarsınız. Devlette vergi ve prim kaybeder. hemen alo 170 ve Cimer'e bilgi verin. Ayrılmak isterseniz de haklı fesih ile tazminat alma hakkınız bulunuyor.

Soru: 01.01.1970 doğumluyum.1988 ve 89'da 9ay vekil öğretmenlik yaptım. 1990 Mart sigorta girişim var. toplam 604 gün.1995den bu yana emekli sandığı mensubuyum. Ne zaman emekli olabilirim? (Gül Nur)



Cevap: Vekil öğretmenlik sırasında 4a sigortanız yatırılmıştır. Ancak son sigortalarınız emekli sandığından olduğu için emeklilik hesabınız da buradan yapılacak. 1995 yılındaki memuriyete girişinize göre de 20 yıl 52 yaş şartlarınız var. Yılınız tamamlanmış yaşınız da dolunca emekli olursunuz. 4a sigortalarınızı hizmet birleştirmesiyle primlerinize ekletebilirsiniz.

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