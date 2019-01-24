Üniversitelerde Yüksek lisans ve Doktora yapanların dikkatine !

Kararın özeti aşağıda belirtilmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

Birinci Daire

Esas No: 2016/1430

Karar No: 2016/2035

Özeti : İntihal suçundan soruşturulması için eser sahibinin şikayeti gerektiği hakkında.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun, 71 inci maddesinin 2 nci bendinde, başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan, 3 üncü bendinde de, bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişinin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmış, Kanunun 75 inci maddesinde ise, 71 inci ve 72 nci maddelerinde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılmasının şikayete bağlı olduğu, yapılan şikayetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet Başsavcılığına vermeleri gerektiği, bu belge ve sair delillerin şikayet süresi içinde Cumhuriyet Başsavcılığına verilmemesi halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verileceği, bu Kanunda yer alan soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar dolayısıyla başta Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından, eser üzerinde manevi ve mali hak sahibi kişilerin şikayet haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla durumdan haberdar edilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen hükümlerden, 5846 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde sayılan suçların, yani manevi haklara tecavüzün, ancak eser üzerinde manevi ve mali hak sahibi kişilerin şikayeti üzerine soruşturulabileceği ve kovuşturulabileceği açıktır.

Ancak, şüpheliye atılı suçların takibi şikayete bağlı suçlardan olduğu, eser sahibi sıfatıyla eser üzerindeki manevi hakları tecavüze uğrayan kişinin söz konusu suçlarla ilgili şikayetinin bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle ……….Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 2.6.2016 tarih ve 2016/8 sayılı lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, 1 inci ve 2 nci maddelerde atılı suçlar nedeniyle … hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, dosyanın karar ekli olarak …………..Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edene gönderilmesine 7.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak (Danıştay dergisi)