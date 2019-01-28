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Memurlar dikkat! ve mazeret hakkında bilinmesi gerekenler...

Milyonlarca memuru ilgilendiren bir konu olan ve mazeretler hakkında bilinmesi gerekenler... Memurlar izin veya mazerete haklarını kullanırken nelere dikkat etmeli? Hangi koşullarda izin veya mazeret alabileceği bilinmesi gereken konulardan bir tanesi. İşte Memurların yıllık hakları konusunda geçerli olan düzenlemeler...

Giriş Tarihi: 28.1.2019 11:30
Memurlar dikkat! Yıllık izin ve mazeret hakkında bilinmesi gerekenler...

Memurlar Dikkat! Yıllık ve Mazeret izniniz İdari izin ile Ulusal Bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık veya mazeret izin sürelerinden düşülür mü?

MEVZUAT

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50 nci maddesinde; "Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli hakları ve şartları kanunla düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

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Memurlar dikkat! Yıllık izin ve mazeret hakkında bilinmesi gerekenler...
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