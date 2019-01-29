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2019 Yılı I. Dönem ( belli oldu!

Hafız adayları dikkat! 2019 Yılı I. Dönem ( Duyurusu Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Giriş Tarihi: 29.1.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 29.1.2019 11:58
2019 Yılı I. Dönem (Ocak) Hafızlık Tespit Sınavı Sonuçları belli oldu!

Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi, İstanbul (Avrupa) Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi, İstanbul (Anadolu) Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Konya Konya Eğitim Merkezi, Manisa Manisa Eğitim Merkezi, Samsun İlkadım İlçe Müftülüğü (Kalkanca Kur'an Kursu), Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi gibi merkezlerde yapılan 2019 Yılı I. Dönem (Ocak) Hafızlık Tespit Sınavı Sonuçları açıklandı.

"Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları 29 Ocak 2019 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenilebilecek. Sınavdan 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

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2019 Yılı I. Dönem (Ocak) Hafızlık Tespit Sınavı Sonuçları belli oldu!
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