Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına müjde

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yurt dışı teşkilatı Kuruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne taşınmazların toplu değerlendirme yöntemiyle değeri belirlemek ve değer bilgi merkezi kurmak amacıyla Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kuruldu.Ayrıca,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yurt dışı teşkilatı kuruldu. Artık yurt dışında vatandaşlar ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tapu işlemlerini yurt dışında yapabilecek.

Yapılan diğer değişikliler ise;

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılması getirildi.

Helal Akreditasyon Kurumunun yönetim kurulu ve üyelerine ayda üçten fazla olmamak üzere her bir toplantı için 9000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı kadar huzur hakkı ödenecek .

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı adıyla yeni Birim Kuruldu.