Sabah Memurlar merak edilen konuları açıklıyor! Emekli hesaplaması nasıl yapılıyor? Emeklilik şartları nelerdir?

Soru: 08.01.1975 doğumluyum.10.12.1989 okul staj girişim var (ticaret lisesi).01.11.1992 işe giriş tarihinden 2921 günum mevcut. 2006 tarihinden bu yana ödenmiş günüm yok. 2008 ve 2017 doğumlu iki çocuğum var. SGK'dan emekli olabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim? (Filiz Karayılan)

Cevap: Staj maalesef emeklilik hesabına katılmıyor. 20 yıl, 49 yaş ve 5600 gün şartlarınız var. Tam emeklilik için bu primi doldurmanız lazım. Çocukları borçlanıp 1440 gün kazanırsınız. Kalanını da çalışarak tamamlamanız lazım. Kısmi emeklilik için 679 gün doğum borçlanması yapıp 3.600 günle 58 yaşında emekli olursunuz.

Soru: 1969 doğumluyum. 1995'te tekstil atölyesi açtım. Maliye'de ve Esnaf Sanatına kaydım var. Bağkur numaram gözükmüyor. Numarayı nasıl çıkarabilirim? Sigorta başlangıcım da 2005 yılı. 4500 prim günüm var. Askerlik borçlanması olursa kaç yaşında emekli olurum? (Furkan Öztürk)

Cevap: Bağkur'a başvurmadığınız için bağkur numarası da yok haliyle. Maalesef geriye doğru bir işlem yapılamıyor. Ancak dava yoluyla hakkınızı arayabilirsiniz ama bunun içinde mutlaka bir hukukçuya danışın. 2005 yılı girişinize göre, 60 yaşında ve 7 bin gün primle emekli olursunuz.

Soru: Özel sektörde 5 yıldır çalışıyorum. İşyerinde çalıştığım bölümden alıp başka bölüme verdiler. Tazminatımı nasıl alıp işi bırakabilirim? (İSMİ SAKLI)

Cevap: İşveren; İşyeri yönetimi ile ilgili karar alırken işçilerinin çalışma koşullarını değiştirebilir, düzenleyebilir. Fakat çalışma şartlarındaki değişiklik işçinin düzenini bozacak; memnun olduğu çalışma şartlarından başka koşullar altında çalışmaya zorlanması işçinin aleyhine bir durum oluşturacaktır.

Nitekim işçinin aleyhine bir durum oluşması ve işçinin bu durumdan hoşnut olmaması ihtimallerine binaen kanun koyucu iş kanunu'nun 22. maddesinde 'çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi' başlığı ile şu maddeye yer vermiştir: "İşveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını ve fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir" denilmektedir. Siz de bu yolu izleyebilirsiniz.

Soru: SSK giriş tarihimden önce askerlik görevimi yaptığımdan dolayı, SSK başlangıç tarihimden itibaren mi sigortam başlar yoksa SSK başlangıç tarihinden geriye dönük olmak suretiyle mi hesaplanma yapılır? (Suat Aslan)

Cevap: SSK emeklilik şartlarına göre, işe başlamadan evvel askerliği yapanların daha sonra askerlik borçlanması yapıp ödemeleri durumunda işe başlama tarihi ilk işe girişlerinden itibaren borçlanılan askerlik süresi kadar tarihin geriye çekilmesi sonucu bulunmaktadır. İlk işe girişi askerden önce olanlar askerliği borçlanarak prim günlerine ilave ettirir ancak yaş ve kademeden herhangi bir düşüm söz konusu olmaz..

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