İşsizlik maaşı aile yardımına engel değil!

Dikkat! İşsizlik maaşı aile yardımıne engel olmuyor! Sabah Memurlar özel haberi... Burada en çok merak edilen konuların başında ise işsizlik ödeneği alan bir eşe göre aile yardımı verilip verilmeyeceği. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler ise şöyle:

Mevzuat:

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun "İşsizlik sigortası ile ilgili tanımlar" başlıklı 47 inci maddesinin (h) bendinde; "İşsizlik ödeneği: Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme" olarak tanımlanmış bulunmaktadır .Söz konusu ödeneğin, işsiz olan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca işsizlik ödeneği almaya müstehak olan kişilere süreli yapılan bir ödemeyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.