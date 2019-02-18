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maaşı aile yardımına engel değil!

maaşı alanlar veya alacak olanlar dikkat! Memurlara maaşlarının dışında eş ve çocuk durumuna göre aile yardımı da ödeniyor. Bu paralar her yıl iki kez katsayısının artmasıyla birlikte yükseltiliyor. Ancak memurun eş durumuna bakarak aile yardımları kesilebiliyor. Sabah Gazetesi Yazarı tüm detayları yazdı...

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 15:36
İşsizlik maaşı aile yardımına engel değil!

Dikkat! maaşı aile yardımıne engel olmuyor! Sabah Memurlar özel haberi... Burada en çok merak edilen konuların başında ise işsizlik ödeneği alan bir eşe göre aile yardımı verilip verilmeyeceği. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler ise şöyle:

Mevzuat:

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun "İşsizlik sigortası ile ilgili tanımlar" başlıklı 47 inci maddesinin (h) bendinde; "İşsizlik ödeneği: Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme" olarak tanımlanmış bulunmaktadır .Söz konusu ödeneğin, işsiz olan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca işsizlik ödeneği almaya müstehak olan kişilere süreli yapılan bir ödemeyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.

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İşsizlik maaşı aile yardımına engel değil!
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