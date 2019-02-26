Memurlar dikkat! 4/B’li sözleşmeli personel giyecek yardımından yararlanabilir mi?

MEVZUAT

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında "İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır." hükmüne yer verilmek suretiyle resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan sözleşmeli personele giyecek yardımı yapılması öngörülmüştür.

SONUÇ

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelden sadece ilgili mevzuatında resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunanların adı geçen Yönetmelikte belirlenen giyecek yardımından faydalanması mümkün bulunmakta.