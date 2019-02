Yıllık izin kullanacak memurlar dikkat! İzin 7 günden az olur mu olmaz mı?

MEVZUAT NE DİYOR:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 'İzin' başlıklı 23 üncü maddesinde; "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." denilmektedir. Mezkur Kanunun 102'nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü ve 103 üncü maddesinde de; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer... " hükmü yer almaktadır

BU YASA MADDELERİNE GÖRE SONUÇ:

Bu itibarla ,yıllık iznin kullanılacağı zaman bakımından idareye takdir yetkisi tanınmış olmakla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık iznin kullanılma süresini sınırlamasına ilişkin bir düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almamaktadır. Amirlere tanınan takdir yetkisini memurlar aleyhine kullanmak doğru değildir. Bu sebeple bir kullanımda 7 günlük izin kullanımı temel hak ve özgürlüklerin kullanılması anlamında yeniden gözden geçirilmelidir. 103'üncü maddedeki haklar kullandırılmalıdır.