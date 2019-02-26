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Yüz binleri ilgilendiriyor! borcunda son 2 gün! Borcunu ödeyene emeklilik hakkı...

'ya borcu olan vatandaşlar dikkat! ödemede son gün ! Yüz binlerce borçlu vatandaşa 28 Şubat’a kadar ek süre verilirken Bağ-Kur’lular için dondurdukları günlerini yeniden ‘ihya’ edip emeklilik hesaplamasında kullanma imkanı bulunuyor. olmak adına borç ödeme şartları nasıl? Tüm detayları Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem yazdı...

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 10:49
Yüz binleri ilgilendiriyor! SSK borcunda son 2 gün! Borcunu ödeyene emeklilik hakkı...

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Bu yapılandırma ile birlikte Bağ-Kur borcu olanlar ödeme yapmak istemediklerinde borçları silindi günleri ise donduruldu. Yani Bağ-Kur'lular borçlarından kurtulurken günlerini ise emeklilik hesaplarında kullanamadılar. Sigortalılığı durdurulan Bağ-Kur'lular eğer kendi işlerini yapmaya devam ediyorlarsa sigortaları 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle yeniden başlatılmıştı. Ancak bu geçmişteki günlerini hiç kullanamayacaklar anlamına gelmiyor. Çünkü bu günlerini istedikleri zaman tekrar ihya etme yani canlandırma imkanları da bulunuyor.

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Yüz binleri ilgilendiriyor! SSK borcunda son 2 gün! Borcunu ödeyene emeklilik hakkı...
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