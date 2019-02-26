Yüz binleri ilgilendiriyor! SSK borcunda son 2 gün! Borcunu ödeyene emeklilik hakkı...

ESNAFA KOLAYLIK

Bu yapılandırma ile birlikte Bağ-Kur borcu olanlar ödeme yapmak istemediklerinde borçları silindi günleri ise donduruldu. Yani Bağ-Kur'lular borçlarından kurtulurken günlerini ise emeklilik hesaplarında kullanamadılar. Sigortalılığı durdurulan Bağ-Kur'lular eğer kendi işlerini yapmaya devam ediyorlarsa sigortaları 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle yeniden başlatılmıştı. Ancak bu geçmişteki günlerini hiç kullanamayacaklar anlamına gelmiyor. Çünkü bu günlerini istedikleri zaman tekrar ihya etme yani canlandırma imkanları da bulunuyor.