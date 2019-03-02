İŞKUR personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR kura çekilişi bilgileri

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İŞKUR işbirliği ile açtığı personel alımı ilanına vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte başvuru yapan adaylar, İŞKUR GSB kura çekilişi sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Birçok farklı şart ve kategori ile açılan ilanlar ile toplam 3 binin üzerinde personel alımı yapılması planlanıyor.

GSB İŞKUR PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik Spor Bakanlığı merak edilen konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir." denildi.

Öte yandan merakla beklenen kura çekilişi sonuçları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde: