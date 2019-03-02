Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > İŞKUR personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR kura çekilişi bilgileri

personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2019 Gençlik ve İŞKUR kura çekilişi bilgileri

Gençlik ve ’nın aracılığı ile alınan personel alımı başvurularının sona ermesinin ardından vatandaşlar, merakla İŞKUR GSB personel alımı kura çekilişi sonuçlarını bekliyor. 3 bin üzeri sürekli işçi alımı için 15 Şubat 2019’da sona eren başvuruların ardından alımlar için kura çekilişleri merak konusu oldu. Başvuru yapanlar “GSB İŞKUR personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte şu ana kadar belli kura çekilişi sonuçlanan alanlar ve kura çekilişinin yapıldığı ilgili organların adres ve telefon bilgileri...

Giriş Tarihi: 2.3.2019 12:49 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 12:49
İŞKUR personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR kura çekilişi bilgileri

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İŞKUR işbirliği ile açtığı personel alımı ilanına vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte başvuru yapan adaylar, İŞKUR GSB kura çekilişi sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Birçok farklı şart ve kategori ile açılan ilanlar ile toplam 3 binin üzerinde personel alımı yapılması planlanıyor.

GSB İŞKUR PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik Spor Bakanlığı merak edilen konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir." denildi.

Öte yandan merakla beklenen kura çekilişi sonuçları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İŞKUR personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR kura çekilişi bilgileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN