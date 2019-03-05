Haberler > Memurlar Haberleri > Haberler Haberleri > Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 300 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alınacak! Şartlar neler?

Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 300 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alınacak! Şartlar neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının erkek/kadın muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön başvurular 25 Şubat - 13 Mart 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Giriş Tarihi: 5.3.2019 11:30
Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 300 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alınacak! Şartlar neler?

Subay adaylarına müjde! 300 sözleşmeli subay alınacak! Peki şartlar neler? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri alım yapılacak Muvazzaf/Sözleşmeli branşları, alım şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan "2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2019 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiştir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 300 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alınacak! Şartlar neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN