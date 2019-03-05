Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 300 muvazzaf/sözleşmeli astsubay alınacak! Şartlar neler?

Subay adaylarına müjde! 300 sözleşmeli subay alınacak! Peki şartlar neler? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri alım yapılacak Muvazzaf/Sözleşmeli branşları, alım şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan "2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu" ve "2019 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiştir.