3 milyon memurun gözü bu iki toplantıda!

Bu yıl Mart ve Nisan aylarında 3 milyon memuru ilgilendiren iki önemli toplantı yapılması bekleniyor. Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) ve Kamu İdari Kurul (KİK) gündeminde birçok konu gelecek ve çözüm yolu bulunacak.

Yılda 2 defa toplanan KPDK'nın Mart ayında toplanması bekleniyor. Edindiğimiz bilgilere göre kamu sendikalarının daha önce toplu sözleşmelerde ve Aralık ayında yapılan KPDK'da dile getirdiği talepler bürokratlar tarafından inceleniyor ve bunların çözümü için çalışmalar yürütülüyor. Memur sendikaları 4684 sayılı sendikalar kanunundaki değişiklik taleplerini ve tüm kamu çalışanlarına yönelik mali ve sosyal haklara yönelik talepleri bakanlık yetkililerine ilettiler. Bu yıl yapılacak toplu sözleşme öncesi yapılacak KPDK'dan memurlar için önemli kazanımlar çıkacağı belirtiliyor. Sendikalardan aldığımız bilgiye göre , hizmet kollarının talepleri bürokratlarca incelenerek .rapor hazırlanıyor. İstişareler sonucunda memurlara önemli müjdeler gelebilecek.

NİSANDA YENİ TOPLANTI

Yaklaşık 3 milyon kamu görevlisini ilgilendiren Kurum İdari Kurul (KİK) toplantılarının bu yılki ilk süreci nisan ayında gerçekleşecek. Kurum yöneticileri ile sendika temsilcileri arasındaki toplantılarda, iş yerindeki çalışma koşulları başta olmak üzere memurları ilgilendiren birçok konu görüşülecek.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, KİK toplantılarının kamu işvereni ile kamu çalışanları arasında sosyal diyalog mekanizması işlevini gördüğünü söyledi.

Bu toplantıların, toplu sözleşme görüşmeleri ve Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) kadar önemli olduğunu belirten Tonbul, KİK toplantılarının kurumlarda lokal müdahalelerle yerinde çözümler üretme işlevinin bulunduğuna dikkati çekti. KİK'in geçmiş toplantılarında kamu görevlileri açısından önemli kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Tonbul, şunları kaydetti:

"Toplantıların gündeminin en az 15 gün önceden belirlenmesi nedeniyle bir süre önce başladığımız çalışmaları hızlandırdık. Toplantılarda, üyelerimizin çalışma koşulları ve karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Bizim kurum yöneticilerinden temel beklentimiz, görüşülüp hemfikir olunan gündem maddelerinin bürokratik engeller ve yorum farklılıklarıyla yavaşlatılmadan uygulanması"