İstanbul Arel Üniversitesi Akademik Personel alıyor

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

BAŞVURU YAPMAK VE AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ!

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişleri,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen Fakülte Sekreterliğine başvuracaklardır.

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerini de ekleyerek, istenen belgelerle birlikte dosyalarını, aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir.

Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;

- Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/ Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)

- Özgeçmiş, (YÖK Formatında)

- ALES belgesi,

- Yabancı dil sınav belgesi,

- Onaylı lisans, yükseklisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri,

- Onaylı lisans Transkripti,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- 1 Adet vesikalık fotoğraf,

- Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları

Adres: Kemal Gözükara Yerleşkesi, "Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K Tepekent Büyükçekmece İSTANBUL